Las embajadas de Estados Unidos en Nepal y China están “colaborando estrechamente con agencias de viajes y autoridades locales, señala la entidad. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHAlb/vla/dg/mar
Las embajadas de Estados Unidos en Nepal y China están “colaborando estrechamente con agencias de viajes y autoridades locales, señala la entidad. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHAlb/vla/dg/mar
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Alrededor de 90 estadounidenses están desparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, donde un deslave repentino causó cientos de muertos, informó este jueves el Departamento de Estado.

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