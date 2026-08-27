Alrededor de 90 estadounidenses están desparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, donde un deslave repentino causó cientos de muertos, informó este jueves el Departamento de Estado.

“Estamos en busca de 90 estadounidenses que podrían haber sido impactados por las inundaciones”, dijo un portavoz del Departamento de Estado, al confirmar que tres de sus ciudadanos fallecieron.

Las embajadas de Estados Unidos en Nepal y China están “colaborando estrechamente con agencias de viajes y autoridades locales para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas”, añadió la misma fuente.

Tragedia en Nepal. Foto: Prabin RANABHAT / AFP / PRABIN RANABHAT

Washington anunció el miércoles una ayuda de 500.000 dólares para Nepal, que había solicitado asistencia estadounidense.

Estos fondos se destinarán principalmente a asistencia humanitaria.

Las autoridades estadounidenses también han enviado un experto en respuesta a emergencias a Katmandú y están explorando formas de apoyar las labores de socorro.

En un mensaje publicado el miércoles por la noche, el secretario de Estado Marco Rubio recalcó que Estados Unidos está dispuesto a proporcionar a Nepal toda la asistencia humanitaria necesaria.