Tragedia en Nepal. Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas este miércoles después de que una inundación repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades. En redes sociales circulan videos de los aterradores momentos en los que el deslave arrasa con pueblos enteros, puentes y otro tipo de infraestructura, ante la desesperación de la gente que trata de escapar.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

Un video difundido en medios de comunicación y redes sociales pendiente de verificación capta el momento en el que una multitud arranca a correr a medida que la inundación se aproxima a lo que se describe en las imágenes como el puerto de Jilong, un cruce fronterizo terrestre entre el Tíbet y Nepal.

ATERRADORA INUNDACIÓN EN CHINA 🇨🇳 Y NEPAL 🇳🇵 🌊



Imágenes aterradoras muestran a personas huyendo en busca de refugio mientras una inundación y una avalancha de escombros repentina arrasa el Puerto de Gyirong, China, paso fronterizo con Nepal, afectado también.

Se reportan… pic.twitter.com/p3wqobAOt2 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 26, 2026

Una brutal masa de agua se lleva con fuerza decenas de vehículos, entre ellos autobuses estacionados en un estacionamiento, al tiempo que se aprecian escombros saltando por los aires y una enorme polvareda.

🚨🇳🇵🇨🇳 More footage of that apocalyptic mudslide that hit the Nepal-Tibet border earlier today...



The Bhote Koshi River surged without warning, sweeping away roads, bridges, and everything and everyone in its path.



Hundreds are missing, and based on what we're seeing, it's… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

Inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, el 26 de agosto de 2026. (Foto de DESCONOCIDO / AFP). / -

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.