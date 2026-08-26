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Tragedia en Nepal. Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas este miércoles después de que una inundación repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades. En redes sociales circulan videos de los aterradores momentos en los que el deslave arrasa con pueblos enteros, puentes y otro tipo de infraestructura, ante la desesperación de la gente que trata de escapar.
La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.
Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.
Un video difundido en medios de comunicación y redes sociales pendiente de verificación capta el momento en el que una multitud arranca a correr a medida que la inundación se aproxima a lo que se describe en las imágenes como el puerto de Jilong, un cruce fronterizo terrestre entre el Tíbet y Nepal.
Una brutal masa de agua se lleva con fuerza decenas de vehículos, entre ellos autobuses estacionados en un estacionamiento, al tiempo que se aprecian escombros saltando por los aires y una enorme polvareda.
El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.