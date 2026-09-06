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Resumen

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Una vista aérea muestra a personal del ejército construyendo un puente sobre el río Tadi tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra a personal del ejército construyendo un puente sobre el río Tadi tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

Doce días después de las devastadoras riadas que asolaron la cordillera del Himalaya, el balance conjunto de víctimas en Nepal y la región del Tíbet (China) se sitúa en 1.384 fallecidos, mientras los masivos operativos de emergencia continúan la búsqueda de más de 5.500 desaparecidos a ambos lados de la frontera.

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