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Resumen

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Una vista aérea muestra un torrente de agua turbia que arrasa casas y el río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Betrawati, distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra un torrente de agua turbia que arrasa casas y el río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Betrawati, distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia AFP

Los equipos de rescate en Nepal y China luchaban este domingo por localizar a millas de personas luego del mortífero alud que arrasó a mitad de semana una zona fronteriza del Himalaya y que ya deja más de 750 muertos.

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