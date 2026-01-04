Corea del Norte denuncia captura de Maduro por EE.UU. como una “grave violación de la soberanía”

Corea del Norte denunció el domingo la captura del venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una “grave violación de la soberanía”, informó la prensa estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano “ denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía ”, afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

“El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”, añadió.

La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a Nicolás Maduro alarmó a la comunidad internacional, y tanto aliados como enemigos de Washington y Caracas siguen expresando este este domingo su preocupación.

Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar de la madrugada del sábado con la que Estados Unidos lo apresó y dice haber asumido el control del país sudamericano rico en petróleo.

Países como China, Rusia e Irán, que mantenían vínculos cercanos con el gobierno de Maduro, se apresuraron a condenar la operación, pero su alarma también fue compartida por aliados de Washington, entre ellos Francia y la Unión Europea.

Aquí un resumen de reacciones:

China

China instó el domingo a Estados Unidos a “liberar inmediatamente” a Maduro y a su también detenida esposa, y a desistir de sus planes de “derrocar al gobierno de Venezuela”, indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Previamente, la diplomacia china calificó el ataque en Caracas como una amenaza para “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” y denunció el “comportamiento hegemónico” de Washington.

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro “sobrepasan una línea inaceptable”. Pidió a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, “responder de forma vigorosa”.

Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso también pidió “firmemente” a Estados Unidos “que reconsidere su postura y libere” a Maduro y a su esposa.

México

La cancillería mexicana condenó en un comunicado “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente” contra Venezuela.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

El mandatario de Colombia, país que este año es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió que el organismo se reúna de “inmediato”. Un encuentro ya fue citado para el lunes.

Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su “enérgica condena”, en particular “ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano”.

“Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, alertó.

Cuba

“Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo” de su “integridad física”, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado de Caracas.

ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por el “respeto del derecho internacional”, según un portavoz.

Irán

Irán, que fue bombardeada por orden de Trump el año pasado, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE