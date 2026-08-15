Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este sábado el norte de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), horas después de que un fuerte sismo de 7,7 golpeara el este del archipiélago.

El temblor se produjo a las 17:54 hora local (10:54 GMT) a una profundidad de 183 kilómetros, según los datos del USGS, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. Tampoco se ha activado la alerta de tsunami por parte de las autoridades.

El punto urbano más cercano es la ciudad de Pematangsiantar, que cuenta con una población de unos 270.000 habitantes, a menos de diez kilómetros del epicentro.

Este sismo sucedió en la misma jornada en la que un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, dejando 38 fallecidos y 2.000 evacuados, mientras las autoridades locales continúan las labores de búsqueda y rescate.

Indonesia se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

Una de las catástrofes más mortíferas en el país tuvo lugar en 2004, cuando un fuerte terremoto en el norte de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el Océano Índico.

VIDEO RECOMENDADO

El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó este sábado 15 de agosto el este de Indonesia dejó numerosas víctimas mortales y provocó la evacuación de miles de personas en zonas costeras por una breve alerta de tsunami, informaron las autoridades. (AFP)

SOBRE EL AUTOR