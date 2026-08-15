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Un nuevo terremoto de magnitud 6,9 sacudió Sumatra, en Indonesia, el 15 de agosto de 2026. (Captura de USGS)
Un nuevo terremoto de magnitud 6,9 sacudió Sumatra, en Indonesia, el 15 de agosto de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este sábado el norte de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), horas después de que un fuerte sismo de 7,7 golpeara el este del archipiélago.

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