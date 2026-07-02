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Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron este jueves en el noreste de Tailandia después de ser atropellados por una camioneta conducida por un menor de edad, según informaron las autoridades. (Foto: EFE)
Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron este jueves en el noreste de Tailandia después de ser atropellados por una camioneta conducida por un menor de edad, según informaron las autoridades. (Foto: EFE)
/ Departamento de Relaciones Públicas provincial de Mukdahan.
Por Agencia EFE

Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron este jueves en el noreste de Tailandia después de ser atropellados por una camioneta conducida por un menor de edad, según informaron las autoridades.

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