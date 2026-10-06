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Personas protestan frente a la Embajada de Estados Unidos en Tokio el 6 de octubre de 2026 contra el asesinato de una mujer en Okinawa, presuntamente cometido por un marine estadounidense. (CHRISTOPHER JUE / AFP)
Personas protestan frente a la Embajada de Estados Unidos en Tokio el 6 de octubre de 2026 contra el asesinato de una mujer en Okinawa, presuntamente cometido por un marine estadounidense. (CHRISTOPHER JUE / AFP)
/ CHRISTOPHER JUE
Por Agencia EFE

El arresto de un marine estadounidense acusado de asesinar a una mujer en Okinawa durante el pasado fin de semana ha desatado una ola de indignación en la prefectura japonesa, reavivando la oposición a la mayor presencia militar de Washington en el archipiélago.

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