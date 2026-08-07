Seúl alcanzó este viernes los 40 grados Celsius por primera vez desde 2018, mientras Corea del Sur atraviesa una fuerte ola de calor que ha elevado a más de una veintena las muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de año, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Una de las estaciones de medición de temperatura de la Administración Meteorológica de Corea (KMA) en el norte de la capital surcoreana registró este viernes 40,2 grados Celsius en torno a las 15.30 hora local (06.30 GMT), según la agencia.

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Los termómetros no alcanzaban los 40 grados en Seúl desde el 1 de agosto de 2018, cuando se llegó a registrar una temperatura máxima de 41,8 grados Celsius.

Otras localidades del país, como Hanam o Gwangyang, también superaron este viernes los 40 grados, y las autoridades meteorológicas advirtieron de que aún se esperan días de fuerte calor, aunque las temperaturas se moderarán ligeramente durante el fin de semana.

Seúl alcanzó este viernes los 40 grados Celsius por primera vez desde 2018, mientras Corea del Sur atraviesa una fuerte ola de calor. Foto: EFE

Este miércoles, las autoridades sanitarias surcoreanas dijeron que al menos 21 personas han muerto en lo que va de año por enfermedades relacionadas con el calor, superando ya el récord alcanzado en todo 2025.

Más de 2.400 pacientes han acudido a emergencias por síntomas relacionados con el calor desde mayo, cuando se abrió el sistema de vigilancia gubernamental para enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

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