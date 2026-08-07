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Corea del Sur se encuentra sumida en una ola de calor que el pasado domingo llevó a la ciudad de Yangsan, en el sudeste, a alcanzar los 42,5 grados Celsius. Foto: EFE
Corea del Sur se encuentra sumida en una ola de calor que el pasado domingo llevó a la ciudad de Yangsan, en el sudeste, a alcanzar los 42,5 grados Celsius. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Seúl alcanzó este viernes los 40 grados Celsius por primera vez desde 2018, mientras Corea del Sur atraviesa una fuerte ola de calor que ha elevado a más de una veintena las muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de año, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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