Un tribunal de Seúl ordenó este miércoles a Pionyang pagar unos 32,5 millones de dólares por dinamitar en 2020 una oficina en Corea del Norte destinada a fomentar las relaciones entre las dos Coreas, informó la agencia de noticias Yonhap.

La demanda por la destrucción de la Oficina de Enlace Intercoreana marca la primera vez que Seúl solicita una indemnización directamente al Estado norcoreano, según los medios de comunicación.

El edificio de oficinas en cuestión fue construido en el Complejo Industrial de Kaesong, actualmente inactivo, donde las empresas surcoreanas solían emplear a trabajadores norcoreanos.

Sin embargo, Pionyang voló el edificio en junio de 2020 tras varios días de tensiones debido a que activistas del Sur enviaron globos con volantes contra el gobierno de su hermético vecino a través de la frontera, lo que llevó al Norte a calificar la oficina de “inútil”.

“El Norte debe pagar al gobierno surcoreano 44.600 millones de wones (unos 32,5 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por la demolición de la oficina de enlace”, declaró el Tribunal del Distrito Central de Seúl en su fallo, de acuerdo con Yonhap.

La oficina abrió sus puertas en septiembre de 2018, días antes de que el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, viajara a Pyongyang para su tercera cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Alrededor de 20 funcionarios de cada lado estuvieron destinados en esa dependencia durante los meses siguientes, hasta que se suspendieron las operaciones en enero de 2020 debido a la pandemia de covid-19.

VIDEO RECOMENDADO

El líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó el desarrollo de sus fuerzas nucleares ante lo que calificó como un "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en Oriente Medio, durante una sesión clave en la que también ordenó acelerar la construcción armamentística. (EFE)

SOBRE EL AUTOR