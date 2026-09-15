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Resumen

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Un primer plano de la oficina de enlace conjunta intercoreana y del edificio administrativo el 22 de junio de 2020, tras su destrucción intencionada mediante explosivos colocados por fuerzas norcoreanas, el 16 de junio de 2020. (Maxar Technologies / AFP)
Un primer plano de la oficina de enlace conjunta intercoreana y del edificio administrativo el 22 de junio de 2020, tras su destrucción intencionada mediante explosivos colocados por fuerzas norcoreanas, el 16 de junio de 2020. (Maxar Technologies / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Un tribunal de Seúl ordenó este miércoles a Pionyang pagar unos 32,5 millones de dólares por dinamitar en 2020 una oficina en Corea del Norte destinada a fomentar las relaciones entre las dos Coreas, informó la agencia de noticias Yonhap.

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