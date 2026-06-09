Ataques de Pakistán mataron al menos a 12 personas en Afganistán, cerca de la frontera entre estos dos países enfrentados en un conflicto limítrofe, informaron el miércoles funcionarios del gobierno afgano y fuentes locales.

“Anoche, el ejército pakistaní volvió a violar el espacio aéreo de Afganistán y bombardeó viviendas civiles en las provincias de Kunar, Jost y Paktika. Como resultado de estos ataques, murieron 11 niños, una mujer y un anciano”, escribió el portavoz del gobierno afgano, Zabiulah Mujahid, en la red social X.

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No obstante, un funcionario de la provincia de Jost que pidió permanecer en el anonimato dijo a la AFP que un ataque alcanzó una casa en el distrito de Spera, mató a nueve personas e hirió a diez.

En la vecina provincia de Paktika, un residente dijo que otro bombardeo dejó tres fallecidos.

El ejército de Pakistán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

Estos ataques son los más mortíferos en semanas y se producen tras un período de relativa calma en la frontera, después de que estallara una guerra entre los dos países a finales de febrero.

Islamabad afirma que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes pakistaníes (TTP) que han reivindicado ataques mortales en su territorio, mientras que las autoridades afganas lo niegan.

Un informe de la ONU publicado el mes pasado reveló que al menos 372 civiles afganos fallecieron y 397 resultaron heridos en ese conflicto durante los primeros tres meses de este año.

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El portavoz del Gobierno de los talibanes en Kabul, Zabihullah Mujahid, informó este domingo 12 de octubre que más de 58 soldados paquistaníes y al menos nueve afganos murieron en los combates entre Afganistán y Pakistán que tuvieron lugar anoche en la frontera entre ambos países. (EFE)

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