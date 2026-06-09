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Residentes afganos inspeccionan el tejado dañado de una casa tras un ataque del ejército paquistaní en Asadabad, provincia de Kunar, el 28 de abril de 2026. (Aimal ZAHIR / AFP)
Residentes afganos inspeccionan el tejado dañado de una casa tras un ataque del ejército paquistaní en Asadabad, provincia de Kunar, el 28 de abril de 2026. (Aimal ZAHIR / AFP)
/ AIMAL ZAHIR
Por Agencia AFP

Ataques de Pakistán mataron al menos a 12 personas en Afganistán, cerca de la frontera entre estos dos países enfrentados en un conflicto limítrofe, informaron el miércoles funcionarios del gobierno afgano y fuentes locales.

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