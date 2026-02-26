Escuchar
Un miembro del personal de seguridad talibán se encuentra junto a los escombros de las casas destruidas durante un ataque aéreo paquistaní nocturno en la aldea de Balish, en el distrito de Urgun, provincia de Paktika, el 22 de febrero de 2026. (AFP)
Por Agencia AFP

El Gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital de Afganistán, en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una “guerra abierta” con su país vecino, en una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder.

