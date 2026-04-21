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Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, tras el alto el fuego con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, tras el alto el fuego con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia AFP

El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán expirará a las 23H50 GMT del martes, informó Pakistán, país mediador en el conflicto.

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