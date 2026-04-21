El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán expirará a las 23H50 GMT del martes, informó Pakistán, país mediador en el conflicto.

“El alto el fuego finaliza a las 4:50 a.m. PST del 22 de abril”, publicó el ministro de Información, Attaullah Tarar, en X, refiriéndose a la hora estándar de Pakistán.

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Se esperaba que la tregua terminara durante la noche del martes, aunque en declaraciones a Bloomberg, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que expiraría un día más tarde, el miércoles por la noche, hora de Washington.

Trump afirmó que es “muy improbable” que acceda a prorrogarla.

The situation as it stands at 1930 PST



1. Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.



2. ⁠Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue.



3.… — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 21, 2026

Pakistán invitó a las partes beligerantes a una segunda ronda de conversaciones en Islamabad, pero Irán aún no ha respondido formalmente, señaló Tarar, quien añadió que la decisión de Teherán es “fundamental” antes de que expire la tregua.

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