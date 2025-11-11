Al menos 12 muertos en un atentado suicida en Islamabad, la capital de Pakistán

Los bomberos apagan un coche en el lugar del atentado suicida en Islamabad el 11 de noviembre de 2025. Foto: AFP
Al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas el martes en un frente a un tribunal de Islamabad, la capital de , anunció el ministro del Interior.

Este ataque, el primero de este tipo que se produce en la ciudad en años, provocó el pánico entre la población de una zona en la que también se encuentran varias oficinas gubernamentales.

“Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri”, el tribunal de distrito, declaró el ministro Mohsin Naqvi en el lugar de los hechos. “Hasta ahora hay 12 personas muertas y alrededor de 27 heridas”.

Un periodista de AFP vio a tropas paramilitares acordonando la zona donde, según el ministro del Interior, el autor detonó los explosivos cerca de un vehículo policial.

“Estamos tratando de identificar quién es [el agresor] y de dónde viene”, dijo Naqvi.

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría del atentado, y el primer ministro Shehbaz Sharif culpó a “terroristas respaldados por India”, enemigo histórico de Pakistán, sin aportar pruebas.

Sharif acusó a los talibanes pakistaníes (TTP) y a los separatistas de la región de Baluchistán, ambos responsables de ataques dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad.

En Islamabad, el abogado Mohammed Shahzad Butt relató que se produjo una “explosión masiva”.

Agentes de seguridad inspeccionan el lugar de la explosión de un atentado suicida con bomba frente al complejo judicial de Islamabad, Pakistán, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD
Agentes de seguridad inspeccionan el lugar de la explosión de un atentado suicida con bomba frente al complejo judicial de Islamabad, Pakistán, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

“Todo el mundo empezó a correr hacia dentro, despavorido. He visto al menos cinco cadáveres tirados en la puerta principal”, declaró a AFP.

Otro abogado, Rustam Malik, indicó a AFP que escuchó “un fuerte estallido en la puerta” cuando entraba en el complejo.

“Fue un caos total, los abogados y la gente corrían dentro del complejo. Vi dos cuerpos tendidos en la puerta y varios vehículos en llamas”, añadió.

Islamabad se ha mantenido en gran medida al margen de la violencia de milicianos en los últimos años, y el último atentado suicida se produjo en diciembre de 2022.

