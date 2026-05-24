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Funcionarios de seguridad y rescatistas inspeccionan vagones dañados y vehículos destrozados en el lugar de la mortal explosión de un tren en Quetta, Pakistán, el 24 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/FAYYAZ AHMED
Funcionarios de seguridad y rescatistas inspeccionan vagones dañados y vehículos destrozados en el lugar de la mortal explosión de un tren en Quetta, Pakistán, el 24 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/FAYYAZ AHMED
Por Agencia EFE

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, informaron fuentes policiales.

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