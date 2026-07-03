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Resumen

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Personal del Cuerpo de Fronteras transporta un cadáver en el lugar del accidente de un autobús de pasajeros en la zona montañosa de Dana Sar, distrito de Zhob, el 3 de julio de 2026. Foto: AFP
Personal del Cuerpo de Fronteras transporta un cadáver en el lugar del accidente de un autobús de pasajeros en la zona montañosa de Dana Sar, distrito de Zhob, el 3 de julio de 2026. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Un autobús se precipitó por un barranco de más de 20 metros de profundidad este viernes en el oeste de Pakistán y al menos 40 personas murieron, según las autoridades.

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