Pakistán dice que 23 soldados paquistaníes y 200 afganos murieron en combates fronterizos

Personal de seguridad talibán armado mantiene guardia junto a la puerta cerrada del cruce fronterizo del punto cero entre Afganistán y Pakistán en el distrito de Spin Boldak en la provincia de Kandahar, el 12 de octubre de 2025. (Sanaullah SEIAM / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El Ejército de dijo este domingo que 23 soldados paquistaníes y más de 200 combatientes afganos e insurgentes afiliados a los fundamentalistas de murieron en los enfrentamientos armados en la frontera de este país con .

Durante los enfrentamientos nocturnos, 23 valientes hijos de Pakistán abrazaron el martirio mientras defendían la integridad territorial de nuestra amada patria frente a esta acción indignante, mientras que 29 soldados resultaron heridos”, dijo en un comunicado el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR).

Francisco Sanz
La fuente evaluó que, según estimaciones de inteligencia “creíbles”, “más de 200 combatientes talibanes y terroristas afiliados fueron neutralizados, mientras que el número de heridos es mucho mayor”.

La cifra contrasta con la ofrecida este domingo por los talibanes en Kabul, que dijeron que 58 soldados paquistaníes y nueve afganos murieron en los combates en la frontera afgano-paquistaní, donde los enfrentamientos armados han continuado hoy.

Pakistán asegura que los enfrentamientos comenzaron anoche con ataques “no provocados” de Afganistán, mientras que Kabul considera su acción una “operación de represalia” por los bombardeos que, según los talibanes, Islamabad llevó a cabo en territorio afgano el pasado viernes.

Pakistán y Afganistán han advertido este domingo que responderán a futuros ataques.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha especificado en un mensaje publicado en su perfil de la red social X que la respuesta paquistaní no se dirige contra la población civil afgana.

A diferencia de las fuerzas talibanes, actuamos con extrema cautela en nuestras respuestas defensivas para evitar la pérdida de vidas civiles. Esperamos que el Gobierno talibán adopte medidas concretas contra los elementos terroristas y sus perpetradores que desean descarrilar las relaciones entre Pakistán y Afganistán”, dijo.

Islamabad ha cerrado todos los cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán, incluyendo los de Torkham, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y Chaman, en Baluchistán.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se deterioraron tras la toma de poder de Kabul por parte de los fundamentalistas en agosto de 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del Gobierno republicano.

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- para perpetrar atentados en Pakistán.

Kabul niega estas acusaciones.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

