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Resumen

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La policía pakistaní en Karachi, Pakistán. Foto: EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
La policía pakistaní en Karachi, Pakistán. Foto: EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
Por Agencia EFE

El Gobierno de la provincia paquistaní de Sindh investiga la infección con VIH de al menos 78 niños atendidos en un hospital público de Karachi, un caso que ha llegado al Tribunal Superior provincial entre denuncias de posible negligencia médica y reutilización de jeringuillas contaminadas.

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