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Fotografía de archivo de agentes de seguridad afganos tras una explosión y un ataque en Kabul, Afganistán. Foto: EFE/EPA/Jawed Kargar
Fotografía de archivo de agentes de seguridad afganos tras una explosión y un ataque en Kabul, Afganistán. Foto: EFE/EPA/Jawed Kargar
Por Agencia EFE

El Gobierno de Pakistán negó este martes haber atacado un hospital en Kabul, tras las denuncias del régimen talibán sobre víctimas civiles en la capital durante la noche, y aseguró que sus ataques fueron “altamente precisos y focalizados” contra objetivos insurgentes en el país vecino.

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