Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un oficial de seguridad talibán monta guardia mientras las llamas se elevan desde un depósito de combustible presuntamente alcanzado en un ataque aéreo pakistaní, cerca del aeropuerto de Kandahar, en Afganistán. Foto: EFE/EPA/Qudratullah Razwan
Un oficial de seguridad talibán monta guardia mientras las llamas se elevan desde un depósito de combustible presuntamente alcanzado en un ataque aéreo pakistaní, cerca del aeropuerto de Kandahar, en Afganistán. Foto: EFE/EPA/Qudratullah Razwan
Por Agencia EFE

Pakistán bombardeó Kabul de nuevo este lunes y alcanzó un hospital de rehabilitación de la capital afgana causando varias víctimas, según denunció el Gobierno de facto talibán, tras una noche de intensos ataques aéreos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.