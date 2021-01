Conforme a los criterios de Saber más

Lo que ocurrió el 26 de enero de 1941, hace 80 años, pudo cambiar el rumbo de la historia. Y el protagonista fue nada menos que un peruano, el entonces embajador de nuestro país en Japón, Ricardo Rivera Schreiber.

Corrían los años más dramáticos del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto aún no había escalado al Pacífico. Estados Unidos no entraba formalmente al conflicto y la atención estaba centrada en Europa.

Sin embargo, llegó el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y el curso de los acontecimientos cambió. Estados Unidos le declara la guerra a Japón, que formaba parte del Eje, junto a Alemania e Italia, e interviene ya directamente en la guerra como uno de los países aliados.

Cuatro años después, Japón terminaría capitulando tras los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki.

¿Cómo un peruano pudo enterarse de los planes nipones con tanta anticipación? ¿Y, sobre todo, por qué los estadounidenses no le hicieron caso?

El embajador Ricardo Rivera Schreiber (izquierda) conversa con el secretario de Estado de EE.UU., John Foster Dulles, miembro del Gabinete de Eisenhower, en los inicios de la Guerra Fría. ARCHIVO EL COMERCIO

Una casualidad y buenos informantes

“Yo no busqué la información. Carecía de medios para ello. Vino a mí directamente de la manera más casual”, relató el propio Rivera Schreiber a este Diario en una entrevista que dio el 5 de febrero de 1949, tras regresar de Italia, donde también cumplió funciones diplomáticas.

En esa extensa nota, Rivera contó los pormenores de cómo se enteró tan anticipadamente de la operación que el ejército imperial japonés planeaba en la base naval norteamericana ubicada en Hawái.

“En el consulado peruano en Yokohama teníamos un intérprete japonés que resultó ser miembro de la policía secreta nipona”, relata Rivera. Este traductor, llamado Yasukisu Suganuma, visitaba la embajada, donde tenía contacto frecuente con el valet, o jefe de personal doméstico, Felipe Akakawa. A él le comentó que Japón preparaba un ataque poderoso que “destruiría la escuadra americana”.

Akakawa no dudó en avisarle a Rivera, no una, sino varias veces. Este traductor, además, le había comentado en anteriores oportunidades sobre otros hechos de política internacional que terminaban ocurriendo.

Y no solo eso, el valet también le aseguró que el ataque sería en el centro del Pacífico. “El centro del Pacífico era Pearl Harbor”, dijo Rivera.

Esta es la edición de El Comercio del 5 de febrero de 1949 donde se publicó la entrevista a Rivera Schreiber. Allí detalló cómo se enteró de la operación para atacar Pearl Harbor.

Sin embargo, estos comentarios no fueron suficientes para él. Pero todo cambió cuando una segunda persona también le advirtió lo mismo. Se trataba de Furukido Yoshuda, profesor de la Universidad de Tokio y amigo personal de Rivera. Yoshuda, que además era antimilitarista, le contó que el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Flota Combinada de la Armada Imperial Japonesa, había trazado un plan para atacar a la escuadra norteamericana en Pearl Harbor y que se estaba realizando un simulacro en unas islas al sur de Japón. El plan -le dijo- ya estaba en acción y se utilizarían pilotos suicidas.

“Ante una declaración de tal magnitud, pormenorizada en tan significativos detalles, me sobrecogí de asombro y de inmediato procedí a llamar por teléfono a Joseph Grew, embajador norteamericano, a quien pedí una entrevista urgente”, relata Rivera en aquella entrevista de 1949.

Grew lo atendió el 26 de enero de 1941 y en ese encuentra Rivera le contó todos los detalles que conocía y, según su relato, de inmediato Grew le envió un mensaje urgente al presidente Franklin D. Roosevelt.

La participación del peruano terminó ahí. No podía ir más allá porque la pelota ya estaba en cancha de los estadounidenses, que lamentablemente decidieron tomar esa valiosísima información como un rumor más.

“Vino luego la precipitación de los acontecimientos y el 7 de diciembre se produjo, ante el asombro del mundo, el ataque a Pearl Harbor, tal como me lo habían vaticinado mi valet y el profesor Yoshuda”, cuenta Rivera.

¿Falta de confianza?

Una investigación de lo ocurrido con este hecho tan importante de la historia lo ha realizado el diplomático Juan del Campo Rodríguez, actual embajador del Perú en Rusia y que escribió el libro “Pearl Harbor. La historia secreta”.

El embajador atendió a El Comercio desde Moscú y señaló: “El embajador de Estados Unidos incluso era amigo de Ricardo Rivera, e hicieron juntos el mensaje para el presidente. Pero cuando se retira Rivera de la reunión, Grew cambia el tono del mensaje donde escribe una frase final que dice: ‘No hay que darle credibilidad a estos rumores’, y en las indagaciones posteriores él niega tener una amistad cercana con Rivera y dice más bien que a él lo recibió un funcionario de la embajada, que es lo que aparece en algunas libros, lo cual no fue cierto”.

Efectivamente, el embajador Del Campo señala que la propia familia de Rivera le mostró fotografías de ambos diplomáticos juntos en cenas y reuniones familiares.

El cable, además, no se le envió al presidente Roosevelt sino al secretario de Estado, Cordel Hull, algo que él mismo señaló en su libro “Memorias”, de 1948.

En el libro "Pearl Harbor, la historia secreta", de Juan del Campo Rodríguez, se muestra el cable que envió Grew, embajador de EE.UU. en Japón, al secretario de Estado de su país detallando la información que reveló Rivera. Sin embargo, Grew consigna que el peruano solo conversó con un miembro de su staff, algo que no fue cierto.

¿Por qué, entonces, el embajador Grew decidió bajarle el tono al mensaje y, por lo tanto, no dar crédito a lo que escuchaba?

“Probablemente los estadounidenses prefirieron no confiarse de las fuentes que no eran de ellos mismos, sobre todo de un país como el Perú que no tenía entonces mayor trascendencia en el escenario internacional”, señala Del Campo.

“Además era una época de muchas dudas. De otras fuentes ya se había advertido de la posibilidad de un ataque, pero la inteligencia americana le da mucho valor a lo que viene de ellos”, agrega. “Hubo personas en el Departamento de Estado que sí creyeron la advertencia de Rivera, pero hubo tras personas que no”.

Un año después, en 1942, el Perú rompe relaciones diplomáticas simultáneamente con Japón, Alemania e Italia. La guerra se desarrollaba en decenas de países, mataba a millones de personas y terminó por cambiar la configuración política, económica y social del mundo en el siglo XX.





