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Resumen

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Policías paramilitares chinos montan guardia en una calle que rodea el Gran Salón del Pueblo de China el 4 de marzo de 2026. (Foto de Pedro PARDO / AFP).
Policías paramilitares chinos montan guardia en una calle que rodea el Gran Salón del Pueblo de China el 4 de marzo de 2026. (Foto de Pedro PARDO / AFP).
/ PEDRO PARDO
Por Agencia EFE

Un tribunal de la provincia oriental china de Jiangsu condenó este lunes a pena de muerte a Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing (este), por aceptar sobornos por más de 2.214 millones de yuanes (308,7 millones de dólares), además de otros delitos económicos.

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