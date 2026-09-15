icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un grupo de ancianos japoneses hace ejercicio en Tokio. Foto: EFE/EPA/Franck Robinchon
Un grupo de ancianos japoneses hace ejercicio en Tokio. Foto: EFE/EPA/Franck Robinchon
Por Agencia AFP

El número de personas de más de 100 años de edad en Japón superó por primera vez los 100.000, informó este martes el Ministerio de Salud.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.