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Resumen

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Pese a lo concurridas que son sus calles, Tokio es famosa por su limpieza. (Getty Images).
Pese a lo concurridas que son sus calles, Tokio es famosa por su limpieza. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Si pasas un día recorriendo Tokio, es posible que acabes cargando un vaso de café vacío, el envoltorio de un sándwich de huevo de 7-Eleven y una creciente sensación de desconcierto. Japón es famoso por su limpieza, pero ¿por qué resulta tan difícil encontrar dónde tirar la basura?

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