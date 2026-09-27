Durante décadas, India se ha negado a reconocer la frontera entre Pakistán y China en una zona del Himalaya en disputa que Nueva Deli reclama como propia.

Pero la semana pasada, Pakistán y China formalizaron una frontera en una zona remota de la región montañosa, lo que provocó una fuerte reacción del gobierno de India.

Los dos países firmaron el acuerdo de la Comisión Conjunta de Fronteras entre Pakistán y China, descrito por los pakistaníes como un “hito significativo” que profundizará la cooperación en materia de gestión fronteriza, comercio y conectividad entre los rivales regionales de India.

Nueva Deli rechazó la medida por carecer de fundamento legal, afirmando que no reconoce ninguna frontera entre Pakistán y China ubicada en territorio que reclama como indio.

El anuncio llega en un momento particularmente delicado.

India y China buscan estabilizar su relación tras años de tensiones militares a lo largo de la Línea de Control Real (LAC, por sus siglas en inglés), la franja en disputa que separa sus fuerzas a lo largo de gran parte de su frontera himalaya.

Al mismo tiempo, Pekín e Islamabad están profundizando la cooperación en un tramo fronterizo vecino que India también reclama.

“No existe frontera entre Pakistán y China. Rechazamos la llamada Comisión Conjunta, que carece de fundamento jurídico”, dijo Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de India.

Un acuerdo de hace décadas

La comisión se ocupa de la frontera entre Pakistán y China, incluido el valle de Shaksgam. (Corbis via Getty Images).

La comisión se ocupa de la frontera entre Pakistán y China, incluido el valle de Shaksgam, una extensión de aproximadamente 5.180 kilómetros cuadrados que Pakistán cedió a China en 1963, pero que India reclama como parte de su territorio en Ladakh.

India afirma que el territorio formaba parte del antiguo estado principesco de Jammu y Cachemira y que fue ocupado ilegalmente por Pakistán antes de ser cedido a China.

El gobierno indio nunca ha reconocido el acuerdo y lo considera ilegal e inválido.

Esta historia explica la particular sensibilidad del anuncio del 16 de septiembre.

“Pakistán no tiene legitimidad para celebrar acuerdos relativos al territorio indio que se encuentra bajo su ocupación ilegal y forzosa”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores indio.

Pakistán alega que Jammu y Cachemira sigue siendo un territorio en disputa y argumenta que, por lo tanto, India no tiene legitimidad para impugnar el acuerdo fronterizo de 1963 con China. Considera que dicho acuerdo es válido.

Jabin T Jacob, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Estudios de Gobernanza de la Universidad Shiv Nadar de Nueva Deli, explicó que este acuerdo representa la reactivación de un antiguo mecanismo antes que un pacto completamente nuevo.

“El acuerdo sino-pakistaní de 1963 prevé la creación de una comisión conjunta de delimitación de fronteras; la única cuestión pendiente es el momento de su puesta en marcha”, le dijo a la BBC.

Según explicó, podría haber varias razones para el momento elegido, entre ellas el esfuerzo más amplio de China por delimitar sus fronteras y el deseo de institucionalizar los intercambios y el movimiento a lo largo de la frontera en un momento en el que las otras delimitaciones de Pakistán han experimentado conflictos e inestabilidad.

Un convoy del ejército indio se dirige hacia Leh por una carretera que limita con China. (Getty Images).

Jacob consideró que India debería estar “preocupada” por este acontecimiento. Y lo que es más importante, añadió, la medida parece contravenir una cláusula del propio tratado de 1963.

El artículo 6 del acuerdo preveía su renegociación una vez que se resolviera la disputa de Cachemira con el país que finalmente controlara el territorio, dijo Jacob.

Según Jacob, para India, el problema se ve agravado por el entorno informativo internacional.

“El dominio relativo de China en el panorama mediático e informativo internacional —con [las emisoras] CGTN, CRI y presencia en las redes sociales— en comparación con India le permite presentar su narrativa y sus mapas a nivel mundial, mientras que India se limita a diatribas que otras capitales del mundo probablemente ignorarán”, apuntó.

La gestión de la frontera

Vehículos del ejército indio circulan por una carretera cerca de un paso de montaña en la región de Ladakh, en India. (AFP via Getty Images).

Esa situación es distinta de la gestión práctica de la frontera en sí.

Pakistán y China ya cuentan con una amplia infraestructura y conexiones en toda la región, incluyendo el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés) y la Carretera del Karakórum.

Husain Haqqani, exembajador de Pakistán en Estados Unidos y actualmente investigador sénior en la Academia Diplomática Anwar Gargash y el Instituto Hudson, señaló que la nueva comisión es a la vez práctica y política.

“Es una combinación de ambas cosas”, le dijo Haqqani a la BBC. “Es un mecanismo para mejorar la cooperación en materia de fronteras, prevenir los cruces ilegales y proteger la infraestructura estratégica vinculada al CPEC”.

Añadió que también sirve como señal para India de que Pekín sigue viendo Cachemira a través del prisma pakistaní.

“China nunca ha aceptado la postura de India sobre Cachemira y ve Gilgit-Baltistán desde la perspectiva pakistaní, no desde la india”, expuso Haqqani, refiriéndose a la región de Cachemira administrada por Pakistán que limita con China y que India reclama como parte de su territorio.

Haqqani afirmó que la postura de Islamabad había evolucionado en respuesta a los acontecimientos en la Cachemira administrada por India.

“Pakistán sigue sosteniendo que el estatus final de Jammu y Cachemira aún no se ha decidido”, indicó. “Pero dado que India ha realizado cambios internos —por ejemplo, la derogación del artículo 370— en su parte de Cachemira, Pakistán no ve ningún problema en institucionalizar lo que de facto ha sido un acuerdo con China desde 1963”.

Una señal para India

Para Pekín, este acuerdo también se enmarca en un patrón más amplio de utilizar sus relaciones con los estados vecinos para gestionar y señalar su postura hacia India.

Haqqani afirmó que brindar garantías a Pakistán sobre Cachemira tiene un valor tanto estratégico como geopolítico para Pekín.

“En el plano estratégico, profundiza aún más los lazos con Pakistán, y en el plano geoestratégico, refuerza el temor de India a una amenaza en dos frentes por parte de China y Pakistán, lo cual complace a Pakistán y beneficia a China”.

El puerto de Gwadar, al oeste de Karachi, es una parte clave del Corredor Económico China-Pakistán. (Anadolu Agency/Getty Images).

Según los expertos, el momento en el que se hizo la declaración también es significativo.

“China siempre planifica sus decisiones con meses, si no años, de antelación, por lo que la decisión de poner en marcha una comisión fronteriza conjunta debe haberse tomado hace algún tiempo”, opinó Haqqani.

“La publicación de esta información se programó para después del reciente viaje del presidente Xi Jinping a la cumbre de los Brics, con el fin de enviar a Pakistán un mensaje de tranquilidad en la asociación estratégica, y recordar a India que la participación multilateral no se traduce en ningún cambio en la visión de China para el sur de Asia”.

Pero Jacob advirtió que no se debe interpretar cada aspecto de este acontecimiento como una maniobra militar directa contra India.

“Hasta el momento, no hay implicaciones inmediatas ni aparentes para el LAC”, dijo.

Esto sugiere que la importancia del anuncio de la semana pasada radica menos en un cambio inmediato en la disputada frontera del Himalaya que en la institucionalización gradual de acuerdos que India ha rechazado sistemáticamente.

Según Jaiswal, la postura de India sigue siendo “clara y coherente”: cualquier intento de legitimar lo que Nueva Deli considera la ocupación ilegal de territorio indio por parte de Pakistán es inaceptable y no afecta a la soberanía de India.

Pero Haqqani cree que la disputa va más allá de las cuestiones legales de las fronteras.

“El principal desacuerdo entre India y China sobre la frontera y los límites es geoestratégico, no cartográfico”, afirmó.

“Por lo tanto, existe un límite de lo que pueden lograr las negociaciones fronterizas y los mecanismos de gestión de fronteras”.

Pakistán, añadió, sigue siendo “el elemento disuasorio secundario de China contra India”, y el acercamiento de Pekín a Islamabad continuará enviando ese mensaje al gobierno indio.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.