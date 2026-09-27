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Resumen

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Soldados chinos realizan un ejercicio de campo en la nieve cerca del paso de Kunjerab, en la frontera con Pakistán. (Future Publishing via Getty Images).
Soldados chinos realizan un ejercicio de campo en la nieve cerca del paso de Kunjerab, en la frontera con Pakistán. (Future Publishing via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Durante décadas, India se ha negado a reconocer la frontera entre Pakistán y China en una zona del Himalaya en disputa que Nueva Deli reclama como propia.

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