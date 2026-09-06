El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln partió el domingo del puerto tailandés de Laem Chabang, donde realizó desde el miércoles su primera escala tras 286 días en el mar, un despliegue excepcionalmente prolongado que desató polémica en Estados Unidos por las condiciones de vida a bordo.

Sus cerca de 5.000 tripulantes tuvieron permiso para pasar cinco días en la cercana estación balnearia de Pattaya, un habitual destino de descanso para las tropas estadounidenses desde la guerra de Vietnam.

Los soldados partieron del puerto de Laem Chabang, a media hora en auto de Pattaya, el domingo a las 11H00 (04H00 GMT), constataron periodistas de la AFP.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpa del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, el 6 de septiembre de 2026. Foto: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP / CHANAKARN LAOSARAKHAM

La seguridad fue reforzada en Pattaya durante la visita, con operativos contra la prostitución antes de la llegada de los marineros, aunque el alcalde local negó que la medida tuviera relación con la presencia de los militares.

La policía aseguró que la escala transcurrió sin mayores incidentes.

“Todo transcurrió bien”, aseguró a la AFP el jefe policial de Pattaya, Anek Srathongyoo.

Un miembro de la tripulación (izquierda) se encuentra junto a aeronaves en la cubierta de vuelo del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln que zarpa del puerto de Laem Chabang, Indonesia. (Foto de Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP). / CHANAKARN LAOSARAKHAM

“No hubo arrestos o peleas salvo el primer día, cuando los estadounidenses tuvieron una pelea entre ellos mismos”, declaró.

La marina estadounidense envió a dos soldados de vuelta al barco después de un altercado en estado de ebriedad la madrugada del jueves, dijo el jefe policial.

Un miembro de la tripulación camina por la cubierta de vuelo del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) mientras se dirige al puerto de Laem Chabang, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de ANTHONY WALLACE / AFP). / ANTHONY WALLACE

El USS Abraham Lincoln partió de California en noviembre de 2025 para cumplir una misión en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desataron una guerra regional hace seis meses.

En Estados Unidos, legisladores demócratas han reclamado una investigación sobre las condiciones de vida a bordo del USS Abraham Lincoln, tras denuncias sobre una presunta escasez de alimentos, problemas de infraestructura y de salud mental.

Según el medio especializado Navy Times, al menos dos marineros habrían intentado suicidarse arrojándose al mar.

Donald Trump restó importancia a estos reportes, al igual que a las preguntas sobre la duración inusualmente prolongada del despliegue del portaviones.