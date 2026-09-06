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Resumen

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El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpó del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, Tailandia, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP).
El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpó del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, Tailandia, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP).
/ CHANAKARN LAOSARAKHAM
Por Agencia AFP

El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln partió el domingo del puerto tailandés de Laem Chabang, donde realizó desde el miércoles su primera escala tras 286 días en el mar, un despliegue excepcionalmente prolongado que desató polémica en Estados Unidos por las condiciones de vida a bordo.

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