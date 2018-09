El presidente surcoreano emprende el viaje para una nueva cumbre con Kim Jong-un

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, inició su viaje desde la base aérea de Seongnam (al sur de Seúl) hacia Piongyang, donde celebrará una cumbre de tres días con el líder norcoreano, Kim Jong-un, considerada clave para desbloquear el diálogo con Estados Unidos.

El Boeing 747 presidencial de Corea del Sur despegó a las 8:50 a.m. del martes (6:50 p.m. del lunes en el Perú) y tiene previsto aterrizar hacia las 10:00 a.m. (8:00 p.m.) en el aeropuerto de Sunan en Corea del Norte, donde se espera que le reciba Kim Jong-un, pese a que el régimen no ha confirmado oficialmente su presencia.

Esta cumbre, la tercera en la que participan Kim y Moon este año, tiene como objeto seguir mejorando los lazos entre ambas Coreas, técnicamente aún en guerra, y desentumecer las estancadas negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte para la desnuclearización de este último.



Fuente: EFE