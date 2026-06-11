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La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia saluda a sus seguidores a su llegada al Gran Palacio de Bangkok, el 1 de noviembre de 2020. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia saluda a sus seguidores a su llegada al Gran Palacio de Bangkok, el 1 de noviembre de 2020. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
/ LILLIAN SUWANRUMPHA
Por Agencia AFP

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia, falleció a los 47 años, anunció este viernes el Palacio Real, más de tres años después de que fuera hospitalizada tras sufrir una enfermedad repentina.

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