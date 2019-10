8/10

"Me han dado gases lacrimógenos tantas veces que ya no me molesta mucho", dijo Chan, un manifestante de 70 años. "Debemos salir en masa. No debemos parar. Tenemos que estar aquí para apoyar y proteger a los jóvenes. Si nos detenemos, las autoridades los arrestarán a todos", añadió. (Foto: EFE)