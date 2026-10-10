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Resumen

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Agentes de policía detienen a un partidario del Cockroach Janata Party (CJP) durante una protesta en Nueva Delhi, el 10 de octubre de 2026. (Arun SANKAR / AFP)
Agentes de policía detienen a un partidario del Cockroach Janata Party (CJP) durante una protesta en Nueva Delhi, el 10 de octubre de 2026. (Arun SANKAR / AFP)
/ ARUN SANKAR
Por Agencia EFE

Al menos dos policías y varios manifestantes resultaron heridos y más de 1.000 personas fueron detenidas por las autoridades en Nueva Delhi durante una masiva operación policial que paralizó la protesta convocada por el movimiento de la generación Z india, conocido como las “Cucarachas”, contra la Comisión Electoral de la India.

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