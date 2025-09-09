Un automóvil arde frente al Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP)
Un automóvil arde frente al Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP)
/ PRABIN RANABHAT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Protestas en Nepal: al menos 25 muertos mientras presos huyen de varias cárceles
Resumen de la noticia por IA
Protestas en Nepal: al menos 25 muertos mientras presos huyen de varias cárceles

Protestas en Nepal: al menos 25 muertos mientras presos huyen de varias cárceles

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El balance de muertos en aumentó este martes a 25 desde el inicio de las protestas el lunes, tras la muerte de la esposa de un ex primer ministro, que fue quemada dentro de su vivienda en , y de otros manifestantes fallecidos en hospitales y tiroteos con la policía.

La víctima, Rajyalaxmi Chitrakar, era la esposa del ex jefe de Gobierno Jhalanath Khanal y murió en el Hospital de Quemados de Kirtipur después de ser rescatada con heridas críticas, según confirmaron a EFE fuentes hospitalarias.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos mientras los manifestantes irrumpen en la oficina del Partido del Congreso Nepalí en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos mientras los manifestantes irrumpen en la oficina del Partido del Congreso Nepalí en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
/ NARENDRA SHRESTHA
MIRA AQUÍ: Cómo una revuelta juvenil de la Generación Z derrocó al Gobierno de Nepal en 24 horas

Este martes, el Hospital Civil confirmó a EFE la muerte de tres manifestantes, mientras que la policía reportó otros dos fallecidos en un tiroteo con fuerzas de seguridad en el barrio de Kalimati, que se suman a los 19 fallecidos del lunes.

La violencia se extendió también a las cárceles. Según informó el medio local ‘Onlinekhabar’, más de 900 presos escaparon de la prisión de Kaski, en Pokhara, después de que manifestantes del movimiento Generación Z irrumpieran en el recinto, golpearan a agentes de seguridad y destruyeran parte de las instalaciones para facilitar la fuga.

Otras cárceles como las de Kailali y Lalitpur fueron incendiadas, informó el medio local The Kathmandu Post.

El Parlamento, la Oficina de la Presidencia, el Tribunal Supremo y las residencias de al menos dos docenas de ministros -entre ellas la vivienda privada del recién dimitido K.P. Sharma Oli- fueron incendiados durante la jornada, al igual que las oficinas del Kantipur Media Group, el mayor conglomerado de prensa del país.

La policía se enfrenta a un manifestante frente al edificio del Parlamento en Katmandú, Nepal, el 8 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
La policía se enfrenta a un manifestante frente al edificio del Parlamento en Katmandú, Nepal, el 8 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
/ NARENDRA SHRESTHA
MÁS INFORMACIÓN: Manifestantes incendian el Congreso de Nepal tras quemar la casa del primer ministro

Las protestas estallaron tras la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a 26 redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y TikTok, una medida que los jóvenes nepalíes interpretaron como un ataque a la libertad de expresión, en un contexto de creciente descontento por la corrupción y la desigualdad de la clase política de Nepal.

Las autoridades mantienen el aeropuerto de Katmandú cerrado por seguridad, mientras crece la presión política tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli y de al menos cinco ministros de su gabinete, en un intento fallido por contener la ola de protestas.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC