La respuesta rusa a los tres ataques del ejército de Ucrania esta semana contra el puente de Crimea será “mucho más dolorosa” que los graves daños que ocasionó Ucrania a esa infraestructura, declaró este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente”, afirmó el jefe del Kremlin en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.

Putin afirmó que si antes se habló de negociar el cese de los ataques contra las infraestructuras de ambas partes, después de lo ocurrido con el puente de Crimea, Rusia no quiere negociarlo.

“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, aseveró.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en la Villa Kylin, en Shenzhen. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Putin insistió en que el puente atacado es una “instalación exclusivamente civil”.

Explicó que en el pasado dio instrucciones de no utilizar el puente con fines militares y así se hacía hasta hoy día.

El ejército ucraniano golpeó hoy, por tercera vez esta semana, el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental, horas antes de la cumbre entre los líderes de Rusia, EE.UU. y China, en Shenzhen.

“Como resultado de un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico se ha interrumpido de manera provisional”, dijo Serguéi Axiónov, líder crimeo.

Captura de video del 17 de noviembre de 2026 que muestra los daños en el puente de Crimea (puente de Kerch), que une Crimea con Rusia, cerca de Kerch. (Foto: SERVICIO DE SEGURIDAD DE UCRANIA / AFP). / HANDOUT

Mientras, fuentes independientes precisan que los misiles y drones ucranianos golpearon en esta ocasión la línea ferroviaria tras destruir el martes un tramo de unos 270 metros de carretera, lo que obligó a suspender el tráfico rodado.

El paso de trenes se reanudó el martes después de varias horas de parón por un ataque que provocó el desplome de una sección de la carretera y uno de los dos arcos del puente de unas 5.000 toneladas, que cayó al mar.

Las autoridades, que admitieron el martes daños estructurales en la construcción, aseguran que repararán el puente -en 2022 un ataque de menor impacto obligó a suspender el tráfico vial durante más de cuatro meses-, aunque la prensa especula con que éste no podrá ser reconstruido plenamente hasta que concluya la guerra con Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió que el objetivo del ataque es castigar a Moscú por negarse a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi.