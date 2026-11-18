La sucesión de encuentros perfila una cita entre las naciones más poderosas del mundo que algunos han querido calificar de Yalta 2.0, en referencia a la conferencia que celebraron en febrero de 1945, a unos meses del fin de la Segunda Guerra, los líderes Franklin D. Roosevelt, de Estados Unidos; Winston Churchill, del Reino Unido; y Joseph Stalin, de la Unión Soviética, para decidir el orden mundial de la postguerra.

Pero lejos de este consecuente hito histórico, la cita que se desarrollará el jueves en el complejo Kylin Villa tendrá pocas posibilidades de cambiar al mundo de una manera similar, señalaron expertos consultados por El Comercio.

“Más allá de la fotografía y de las declaraciones, no espero que se consiga algo verdaderamente útil”, señala Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM). ¿La razón? Las posiciones de las partes en los temas de conversación que se predice tratarán -Ucrania, Irán, la desnuclearización, Taiwán- son todavía muy distantes.

El preámbulo: un llamado a un mundo multipolar

Esta brecha con China y Rusia en un lado y Estados Unidos en el otro se pudo vislumbrar el miércoles claramente en una extensa reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping que sirvió para resaltar los lazos que unen a ambos países y su rol en la construcción de un nuevo “orden multipolar más justo”, en palabras del líder ruso.

“Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy”, afirmó Xi Jinping, quien defendió una mayor cooperación entre ambas potencias y su responsabilidad en la construcción de un nuevo orden internacional.

Para el internacionalista Jorge Antonio Chávez Mazuelos, profesor en la Academia Diplomática del Perú, el extenso encuentro es una muestra más de la relación especial que mantienen ambos gobiernos.

“Para Rusia, China es su principal socio comercial. Luego de la ruptura de las relaciones de interdependencia, sobre todo energética, con Europa (tras la invasión a Ucrania), China se ha convertido en su principal mercado de exportación de hidrocarburos”, explica. El gigante asiático, por su parte, aprecia tener un confiable proveedor de hidrocarburos y un mercado importante para sus productos industriales.

Su alianza tiene una mayor importancia en el ámbito geopolítico y militar, donde ambos proporcionan un aliado militar con capacidad nuclear y presencia en el Pacífico, incluyendo rivales en Corea del Sur y Japón. No obstante, su mayor relevancia radica en la oposición de ambos países a lo que consideran el predominio unilateral de Washington globalmente.

“Se trata de una prioridad que ambos países mantienen desde la declaración sino-rusa de 1997. En aquel momento, Estados Unidos era el indiscutible hegemón mundial y tanto Beijing como Moscú consideraban que Washington actuaba de manera unilateral, siguiendo sus propios intereses e ignorando los de otras potencias”, recuerda.

Según explica, la multipolaridad supone modificar el orden internacional para que países como China y Rusia, así como las naciones del sur global, tengan una mayor representación en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Este énfasis no es altruista, sino que está impulsado en parte por el hecho de que China considera que es el líder natural del sur global, mientras que Rusia, aunque históricamente no ha pertenecido a este espacio, se ha acercado a él como consecuencia de las presiones occidentales, las sanciones y las condenas por la invasión de Ucrania.

Sin embargo, la confluencia de intereses no significa que la alianza sea completamente armoniosa y aunque China evita presentar públicamente a Moscú como un socio subordinado para procurar preservar su dignidad diplomática, la dependencia económica rusa ha fortalecido la posición de Beijing

“Para Vladimir Putin, China es un aliado indispensable. Para Xi Jinping, en cambio, una Rusia debilitada puede resultar conveniente”, señala Aquino.

Desde la declaración sino-rusa de 1997, los dos países defienden la construcción de un mundo multipolar en el que las decisiones internacionales no estén concentradas en una sola potencia y donde las naciones del sur global tengan mayor representación en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Ucrania, Irán y el desafío nuclear

El Kremlin ha adelantado que la conversación buscará explorar cómo fortalecer las relaciones entre las grandes potencias y cómo esa cooperación puede contribuir a la estabilidad internacional.

Ucrania será un evidente tema de conversación en el encuentro, donde Putin buscará que China y Estados Unidos consideren la posición de su país. Sin embargo, ninguno de los especialistas consultados consideró que se podrán hacer avances significativos del tema, incluyendo por el lado chino, ya que como advierte Chávez Mazuelos la anexión rusa de territorio ucraniano “va claramente en contra de sus principios de política exterior”.

Queda también en duda cuánta relevancia tendría un acuerdo en el que no participaran representantes ucranianos ni europeos, las partes más relevantes de estas negociaciones.

Por el lado de Irán, Washington pretende aprovechar la influencia que supuestamente ejercen Moscú y Beijing sobre Teherán para encontrar una salida a la confrontación.

No obstante, los dos internacionalistas coinciden en que esa capacidad de presión tiene límites y que Irán mantiene sus propios intereses por lo que difícilmente aceptará decisiones que considere contrarias a su soberanía. Adicionalmente, Rusia tiene intereses económicos en el conflicto, ya que el incremento de los precios internacionales del petróleo y el gas le permite obtener mayores ingresos por sus exportaciones de hidrocarburos, motor económico para su propio conflicto en Ucrania.

El control de armas nucleares podría ser uno de los asuntos más complicados. Trump ha expresado su intención de discutir un nuevo acuerdo que incorpore a China a las negociaciones de limitación de arsenales estratégicos junto con Estados Unidos y Rusia.

No obstante, Beijing no tiene interés en aceptar restricciones mientras su capacidad nuclear continúe siendo muy inferior a la de las otras dos potencias, con un estimado de 620 ojivas nucleares frente a las 5500 de Estados Unidos y casi 6000 de Rusia.

“China quiere fortalecer su arsenal porque no tiene paridad ni con Rusia ni con Estados Unidos”, explica Chávez Mazuelos.

Apariencia sobre sustancia

Con las opiniones tan apartas y las posibilidades de consenso remotas, ¿tiene algún sentido la reunión tripartita del jueves? Sí, coincidieron tanto Chávez Mazuelos como Aquino. El motivo es principalmente uno: la foto.

Y es que los tres mandatarios buscarán sacarle provecho a la imagen con fines políticos para su propia conveniencia.

Para Putin, sentarse con los presidentes de Estados Unidos y China supone una oportunidad para recuperar legitimidad internacional después de que la invasión de Ucrania lo convirtiera en un paria para buena parte de Occidente.

“Quiere aparecer ante el mundo como uno de los grandes líderes internacionales, después de haber sido considerado durante años un paria internacional”, sostiene Aquino.

Trump también tiene sus propias motivaciones. La cumbre le ofrece una oportunidad para recuperar iniciativa internacional después del debilitamiento político que sufrió su partido en las elecciones de medio término, donde el partido republicano perdió abrumadoramente la mayoría en el Congreso y en el Senado.

Pero quizás el que más tiene que ganar es China y Xi Jinping, ya que su posición como anfitrión del evento le permite presentarse como primus inter pares, es decir, el primero entre sus pares, resalta Chávez Mazuelos.

El objetivo chino es proyectar una imagen de estabilidad y capacidad de mediación, en un mundo donde el derecho internacional parece más frágil que nunca, algo que le conviene especialmente en un momento en que su economía enfrenta desafíos internos y sus relaciones con Estados Unidos atraviesan tensiones comerciales y tecnológicas.

“China se consolida como el centro económico y geopolítico del mundo”, destaca Aquino. “Los líderes internacionales hacen cola para tomarse una fotografía con Xi Jinping y estrecharle la mano”, concluye.