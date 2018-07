Fue un verdadero esfuerzo colectivo.



Coordinados por Narongsak Osotthanakorn, jefe del operativo del rescate, un equipo formado por fuerzas de élite de la Marina tailandesa y rescatistas de varios países logró algo que parecía imposible: sacar sanos y salvos a los 12 niños y su entrenador que habían quedado atrapados en una cueva inundada al norte de Tailandia.



El grupo quedó atrapado en la cueva Tham Luang el 23 de junio y fue hallado por buzos británicos 9 días después.



A partir de ese momento, un equipo formado por decenas de buzos profesionales inició un arriesgado operativo que culminó el martes con el rescate de todas las personas atrapadas.



Uno de los buzos tailandeses, Saman Gunan, de 38 años, murió ahogado el pasado viernes mientras llevaba oxígeno al grupo atrapado.



Y las autoridades locales han ofrecido poca información sobre las personas que estuvieron involucradas y qué hizo cada quien, fundamentalmente porque la mayoría de los rescatistas se han mostrado reacios a hacer comentarios.



Pero aquí te contamos lo que sabemos hasta el momento sobre algunos de ellos.

Para sacar a todos los chicos atrapados en la cueva, fueron necesarias tres misiones de rescate.

Narongsak Osotthanakorn, el jefe del operativo



Narongsak Osotthanakorn es el gobernador de Chiang Rai, la región donde se encuentra la cueva, y lideró el operativo de rescate que culminó en un gran éxito.



Es padre de dos hijas y su esposa, Jinjana, le dijo a la BBC que sus colegas más jóvenes lo ven como un jefe estricto, rígido y adicto al trabajo. Y no solo es adicto al trabajo, también a los estudios: Narongsak, de 54 años, tiene cuatro títulos en ingeniería civil, derecho, tecnología y administración pública.

Narongsak Osotthanakorn (al centro) lideró con éxito el operativo de rescate.

Además de ser fan de Sherlock Holmes y del cómic japonés "Detective Conan", Narongsak usa en su trabajo ideas que tomó de películas de Hollywood como "Crimson Tide" (1995) y la serie "Misión Imposible", especialmente en lo que se refiere a cómo poner a alguien a prueba en una situación crucial.



A Narongsak le encanta ponerse a prueba resolviendo problemas difíciles. Antes de llegar al terreno, siempre estudia y lleva a cabo investigaciones exhaustivas para llegar al plan correcto.



Más importante aún, una comunicación adecuada y el trabajo en equipo siempre son lo primero para él. La operación de rescate del equipo de fútbol lo ha demostrado.



"Él nunca se da por vencido ni pierde la esperanza. Valora la integridad y le gusta hacer las cosas de forma directa ", agregó Jinjana.

Los marines tailandeses



Muchos miembros de las fuerzas especiales de Tailandia formaron parte de la operación de rescate.



Los más notables son un doctor —conocido como Pak Loharnshoon— y tres buzos voluntarios de los que se desconocen sus nombres, pero que se ofrecieron a hacerle compañía a los niños luego de que estos fueran encontrados.

Los últimos en salir de la cueva Tham Luang fueron tres buzos y un doctor, todos miembros de las fuerzas de élite de la Marina de Tailandia.

En un video publicado en la página de Facebook de la Marina se ve como Pak atiende las heridas leves de uno de los menores dentro de la cueva.



Y cuatro miembros de las fuerzas de élite de la Marina de Tailandia fueron los últimos en salir de la cueva en la noche de este martes.



El trabajo de las tropas especiales tailandesas estuvo liderada por el almirante Arpakorn Yuukongkaew, quien se encargó de informar a la prensa sobre el avance de la operación de rescate.



"No pensábamos que podríamos hacer esto. Teníamos solo una pequeña esperanza, pero al final se convirtió en realidad", le dijo Arpakorn a la BBC.



El equipo tailandés también popularizó el grito de "¡Hooyah!", al utilizarlo para celebrar cada momento exitoso de la operación hasta llegar al feliz final.

John Volanthen y Richard Stanton



La voz de John Volanthen fue la primera que escucharon los niños y su entrenador después de nueve días atrapados.



Él y su compañero británico Richard Stanton fueron contactados por las autoridades tailandesas, junto a Robert Harper, otro británico experto en cuevas.



El trío llegó a Tailandia tres días después de que el equipo de fútbol fuera reportado como perdido.



Volanthen (un asesor de Tecnología de la Información) y Stanton (un exbombero) son miembros del South and Mid Wales Cave Rescue Team (Equipo de rescate en cuevas del sur y el centro de Gales).



Ambos tienen experiencia en operaciones de rescate en cuevas inundadas, en países como Noruega, Francia y México.

Richard Harris



El doctor Richard Harris, de nacionalidad australiana, cuenta con décadas de experiencia en el buceo y se cree que fue uno de los últimos rescatistas en abandonar la cueva.



También fue quien examinó a los niños dentro de la cueva y dio luz verde para que la operación de rescate se pudiera llevar a cabo. Si los niños hubieran estado demasiado débiles de salud, un intento de rescate con buceo hubiera sido demasiado peligroso.

La ayuda del Dr. Harris fue explícitamente solicitada por varios de los buzos.

Según algunos medios, el doctor Harris también cuenta con experiencia en casos que involucraron buceo en países como Australia, China y Nueva Zelanda.



Es especialista en anestesia, también es experto en medicina para expediciones y operaciones de rescate.



Y se cree que su ayuda en la operación de la cueva tailandesa fue específicamente solicitada por los buzos británicos.



En 2011 Harris rescató el cuerpo de un amigo -el experimentado buzo Agnes Milowka- a quien se le terminó el oxígeno durante una difícil expedición al sur de Australia.



Y aunque esta vez el rescate fue mucho más feliz, el doctor australiano no pudo celebrar por mucho tiempo, pues su padre falleció poco después de completada la operación.

Saman Gunan



El suboficial Saman Gunan es una exmarine tailandés que se brindó como voluntario para el rescate del grupo.



El 6 de julio, cuando iba de salida de la cueva Tham Luang, Gunan perdió el conocimiento al quedarse sin oxígeno y murió.



Paradójicamente, había entrado a llevar tanques de oxígeno a los niños.

Saman Gunan murió durante las operaciones de rescate.

Su compañero de buceo trató de reanimarlo pero no pudo.



"No detendremos nuestra misión", dijo uno de sus compañeros. "No permitiremos que el sacrificio de nuestro amigo sea en vano".

Ben Reymenants



El belga Ben Reymenants administra una tienda de buceo en Phuket. Se cree que hizo parte del grupo que primero encontró a los niños.



Ben Reymenants, junto al gobernador Narongsak Osotthanakorn y al buzo Maksym Polejaka.

Claus Rasmussen



Claus Rasmussen es un danés que durante años ha viajado a Tailandia, trabajando para distintas escuelas de buceo.



Actualmente es instructor en Blue Label Diving, la compañía de Ben Reymenants.



Ha buceado y trabajado en varios lugares de Asia.

Mikko Paasi compartió en Facebook una foto de Claus Rasmussen dentro de la cueva.

Mikko Paasi



Este finlandés es el fundador de un centro de buceo en la pequeña isla de Koh Tao, donde se especializa en misiones en cuevas y naufragios.



El 2 de julio, el día que los chicos y su entrenador fueron encontrados, la esposa de Mikko escribió en Facebook que compró el boleto de avión para que su esposo se uniera a la misión de rescate el mismo día de su octavo aniversario de bodas.

Mikko Paasi es uno de los varios buzos que participaron en el rescate.

Ivan Karadzic



Ivan Karadzic se mudó a Koh Tao pocos años después que Mikko Paasi y ahora trabajan juntos en el centro de buceo.



Karadzic le habló a la BBC acerca del miedo que sintió cuando vio al buzo que traía al primer niño sin saber si el chico estaba vivo.

En su perfil de Facebook Karadzic también dejó un mensaje para Gunan, el buzo que murió en la operación: "Descansa en paz. Eres un héroe y nunca olvidaremos tu sacrificio".



Erik Brown



Erik Brown es un instructor canadiense de buceo técnico.



Comenzó a bucear hace más de una década y cofundó Team Blue Immersion, una escuela de buceo técnico en Egipto.



El martes en la noche escribió en su muro de Facebook que había hecho siete misiones de buceo en nueve días, con lo que acumuló 63 horas dentro de la cueva Tham Luang.