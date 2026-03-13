Por Guillermo Vera Ayala

Las elecciones generales de Nepal se resolvieron con una victoria aplastante del Partido Rastriya Swatantra (RSP, por sus siglas en inglés), encabezado por Balendra Shah, estrella musical local que en los últimos cuatro años tuvo un veloz ascenso en la política del país asiático.

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