Turquía amenaza con una operación militar en Siria "en semanas"

Ankara. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó el sábado con lanzar una operación en el noreste de Siria si las tropas turcas no consiguen el control de la "zona de seguridad" que Ankara y Washington han acordado crear en esa región.

"No tenemos mucho tiempo ni paciencia en lo que respecta a esa zona. Si en unas semanas nuestros soldados no empiezan a tomar el control efectivo de esa área, no quedará otra opción que implementar nuestros propios planes operativos", advirtió Erdogan en un discurso en Estambul.

El pacto alcanzado este mes entre Estados Unidos y Turquía tras arduas negociaciones, pretendía rebajar las tensiones entre Ankara y las fuerzas kurdas respaldas por Washington en el noreste de Siria.

Erdogan había dicho previamente que el presidente Trump prometió que la "zona segura" sería de 32 kilómetros.

En este momento, el centro de operaciones conjuntas ya ha sido establecido y se espera que las patrullas conjuntas empiecen pronto.

Desde el año pasado, Erdogan ha amenazado repetidamente con lanzar un asalto al este del río Éufrates contra las milicias kurdas sirias del YPG.

Fuente: AFP