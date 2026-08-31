icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Policías y voluntarios rescataron oro por 3,3 millones de dólares y 100.000 dólares en efectivo tras las riadas. Foto: Captura de video/EFE
Policías y voluntarios rescataron oro por 3,3 millones de dólares y 100.000 dólares en efectivo tras las riadas. Foto: Captura de video/EFE
Por Agencia EFE

Un grupo de policías y voluntarios dedicó cerca de ocho horas a recuperar y poner a salvo dos cajas fuertes con oro valorado en unos 3,3 millones de dólares y unos 100.000 dólares en efectivo de una sucursal bancaria afectada por las devastadoras riadas en Nepal, según las autoridades.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.