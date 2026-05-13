Los medios de Filipinas informaron este miércoles de que se escucharon varios disparos en el Senado, coincidiendo con el operativo para arrestar al senador Ronald “Bato” dela Rosa, que permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

El político, exjefe de la Policía Nacional durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, quien permanece detenido en La Haya a la espera de juicio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil a reunirse “frente al Senado” para detener el plan de arresto.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra dela Rosa, considerado presunto “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte.

Infantes de Marina filipinos son vistos al final de un pasillo tras una serie de disparos escuchados dentro del Senado en Pasay City, Metro Manila, Filipinas, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA).

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