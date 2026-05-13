Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador filipino Ronald dela Rosa, exjefe de la policía nacional durante el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, asiste a una sesión en el Senado en Pasay City, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA).
El senador filipino Ronald dela Rosa, exjefe de la policía nacional durante el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, asiste a una sesión en el Senado en Pasay City, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA).
Por Agencia EFE

Los medios de Filipinas informaron este miércoles de que se escucharon varios disparos en el Senado, coincidiendo con el operativo para arrestar al senador Ronald “Bato” dela Rosa, que permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.