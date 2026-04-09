Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gobierno de Vladimir Putin endurece medidas contra la ONG Memorial. (Foto referencial: AFP)
El gobierno de Vladimir Putin endurece medidas contra la ONG Memorial. (Foto referencial: AFP)
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Rusia declaró este jueves a la ONG Memorial “organización extremista”, lo que facilitará el enjuiciamiento de los simpatizantes de esta asociación de defensa de derechos humanos cogalardonada en 2022 con el Premio Nobel de la Paz.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.