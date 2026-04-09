La Corte Suprema de Rusia declaró este jueves a la ONG Memorial “organización extremista”, lo que facilitará el enjuiciamiento de los simpatizantes de esta asociación de defensa de derechos humanos cogalardonada en 2022 con el Premio Nobel de la Paz.

Rusia ya había etiquetado al grupo de “agente extranjero” en 2015 y la justicia rusa había disuelto sus actividades en 2021, por lo que se vio obligado a trabajar en gran medida desde el exilio.

La reciente decisión endurece las sanciones legales que podrían imponerse a cualquier ciudadano ruso que coopere con la red de la organización en el exilio o que le done dinero, exponiéndolos a penas de cárcel.

Memorial tachó la medida de “ilegal” y señaló que marca “una nueva etapa de presión política sobre la sociedad civil rusa”.

“No se puede descartar que el aparato represivo del régimen de [el presidente ruso, Vladimir] Putin persiga a los simpatizantes y miembros de las diversas organizaciones de Memorial”, señaló el grupo.

La decisión del tribunal declara a la organización y a todas sus divisiones estructurales “extremistas” y prohíbe sus actividades en Rusia, según informó la Corte Suprema en un comunicado.

“Las actividades de Memorial son claramente de naturaleza antirrusa, destinadas a destruir los cimientos fundamentales de la estatalidad rusa, violar la integridad territorial y erosionar los valores históricos, culturales, espirituales y morales”, indicó.

Cese de “todas sus operaciones”

El Centro de Derechos Humanos de Memorial, una rama del grupo que presta asistencia jurídica a presos políticos, afirmó que cesaba “todas sus operaciones directamente en Rusia” tras la sentencia.

Antes de la decisión, el Centro había recomendado a todas las personas que se encontraban en Rusia o que tenían previsto viajar allí que dejaran de hacer donaciones, de compartir información o incluso de seguir a cualquier organización vinculada a Memorial en las redes sociales.

La delegación de la Unión Europea en Rusia denunció “un golpe a la sociedad civil” del país.

Memorial fue fundada en 1989 -entre otros por el disidente soviético Andréi Sájarov- para documentar y preservar la memoria de millones de víctimas olvidadas de la represión política de la era soviética.

Es la organización de derechos humanos más conocida y prestigiosa de Rusia.

Símbolo de esperanza durante la caótica transición de Rusia hacia la democracia a principios de la década de 1990, su labor se amplió también a investigaciones rigurosas sobre los abusos en Chechenia y los cometidos por los paramilitares rusos en Siria.

Desde entonces ha documentado el deslizamiento del país hacia el autoritarismo bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, elaborando una lista de cientos de presos políticos.

La organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, junto con el activista bielorruso Ales Bialiatski y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, en plena ofensiva militar de Moscú en la exrepública soviética.