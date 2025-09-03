Rusia y Corea del Norte luchan “juntos contra el neonazismo contemporáneo”, dice Putin a Kim

Escucha la noticia
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el miércoles en Beijing con el líder norcoreano Kim Jong-un, a quien agradeció su apoyo en la “lucha contra el neonazismo contemporáneo” y le agradeció por enviar tropas a luchar contra Ucrania.
Corea del Norte se ha convertido en uno de los principales aliados de Rusia desde que invadió territorio ucraniano en febrero de 2022 y envió miles de militares y armas para ayudar a Moscú a expulsar a las fuerzas de Kiev de la región de Kursk, en el oeste ruso.
“Me gustaría agradecerle de parte del pueblo ruso por participar juntos en la lucha contra el neonazismo contemporáneo”, declaró Putin al inicio del encuentro celebrado en la capital china.
Agradeció a los soldados norcoreanos que combatieron en Kursk, durante meses escenario de una incursión ucraniana.
“Por iniciativa suya, como se sabe, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk (...). Esto se hizo en plena concordancia con nuestro nuevo acuerdo. Me gustaría destacar que sus soldados combatieron valerosa y heroicamente”, agregó Putin.
Un diputado surcoreano reveló el martes que información de inteligencia sugiere que alrededor de 2.000 soldados norcreanos murieron apoyando la campaña rusa en Ucrania.
Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo militar el año pasado que incluye una cláusula de defensa mutua.
De vista en Beijing como invitados especiales, Putin y Kim acompañaron este miércoles al presidente chino, Xi Jinping, durante un enorme desfile militar en el que el gigante asiático exhibió sus últimos adelantos armamentísticos.
