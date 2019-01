El verdugo que ya ejecutó a 300 personas y no tiene ningún remordimiento "Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente. Yo solo sigo las órdenes", afirma tranquilo Sabir Masih, nacido en Pakistán, uno de los países donde más se aplica la pena de muerte

Sabir Masih | Pakistán | El verdugo que ya ejecutó a 300 personas y no tiene ningún remordimiento. (EFE).