Sanae Takaichi: cómo el impresionante ascenso de “la dama de hierro de Japón” pone en alerta a China

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró el 9 de febrero que sentía una «gran responsabilidad» de hacer que el país fuera más fuerte y próspero tras obtener una victoria electoral aplastante. Foto: Franck ROBICHON / POOL / AFP
Por Milagros Asto Sánchez

Con una victoria electoral récord gestada gracias a su creciente popularidad, Sanae Takaichi, la primera mujer primera ministra de Japón, no solo logró rescatar a su partido del fracaso, sino que ha prometido un “importante giro político” en el país. Un cambio que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la constitución y normas migratorias más estrictas. Pero también una postura más fuerte frente a China.

