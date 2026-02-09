Primera ministra de Japón promete “importante cambio de política” tras triunfo electoral

Escuchar
La primera ministra de Japón y presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, habla con los medios de comunicación durante las elecciones a la Cámara de Representantes, el 8 de febrero de 2026. (Foto: Kim Kyung-Hoon / AFP).
/ KIM KYUNG-HOON
Por Agencia AFP

La primera ministra de Japón, la ultraconservadora Sanae Takaichi, estimó este lunes que los electores quieren un “importante cambio de política” tras conseguir una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo.

