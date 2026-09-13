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Resumen

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El 13 de septiembre de 2026, los equipos de rescate evacuaron a una víctima del ferry de pasajeros Virgo Transport 8, que naufragó mientras transportaba a 243 personas en su ruta de Surabaya a Banjarmasin, a un hospital en Banjarmasin, Kalimantan del Sur. Foto: INFUZ / AFP
El 13 de septiembre de 2026, los equipos de rescate evacuaron a una víctima del ferry de pasajeros Virgo Transport 8, que naufragó mientras transportaba a 243 personas en su ruta de Surabaya a Banjarmasin, a un hospital en Banjarmasin, Kalimantan del Sur. Foto: INFUZ / AFP
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Por Agencia AFP

Al menos seis personas murieron y otras 130 estaban desaparecidas este domingo después de que un ferri que navegaba entre las islas de Java y Borneo volcara debido al mal tiempo, informó la agencia de rescate indonesia.

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