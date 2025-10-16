Fiscalía pide pena de muerte para ex primera ministra de Bangladesh por la sangrienta represión contra manifestantes

La fiscalía de Bangladesh pidió el jueves la pena de muerte para la ex primera ministra Sheikh Hasina, juzgada en ausencia por crímenes contra la humanidad por la sangrienta represión contra manifestantes en 2024.

“Exigimos el castigo máximo para ella”, declaró a periodistas el fiscal jefe, Tajul Islam, afuera de la corte en Daca.

Hasina, de 78 años, ha desafiado las órdenes judiciales de regresar a su país desde India, adonde huyó el año pasado, para enfrentar cargos por ordenar una mortífera represión en un fallido intento de aplastar un alzamiento popular encabezado por estudiantes.

Hasta 1.400 personas murieron en los enfrentamientos entre julio y agosto de 2024, según la ONU.

“Por un solo asesinato, una pena de muerte es la regla. Por 1.400 asesinatos, ella debe ser sentenciada 1.400 veces, pero como eso no es humanamente posible, exigimos al menos uno”, declaró Islam.

Según la fiscalía, Hasina era “el núcleo alrededor del cual se cometieron todos los crímenes de julio a agosto”.

Se le juzga en ausencia junto a su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también en fuga, y el ex jefe policial Chowdhury Abdulah Al Mamun, quien está detenido y se declaró culpable.

En el juicio iniciado el 1 de junio se han presentado abundantes testimonios que decriben la participación de Hasina al ordenar, o no evitar, las matanzas.

“Su meta era aferrarse permanentemente al poder”, sostuvo Islam.