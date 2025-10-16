En esta foto del 25 de julio de 2024 aparece la primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina en una estación de metro vandalizada durante las protestas contra su régimen. (AFP).
En esta foto del 25 de julio de 2024 aparece la primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina en una estación de metro vandalizada durante las protestas contra su régimen. (AFP).
Fiscalía pide pena de muerte para ex primera ministra de Bangladesh por la sangrienta represión contra manifestantes
La fiscalía de pidió el jueves la pena de muerte para la ex primera ministra Sheikh Hasina, juzgada en ausencia por crímenes contra la humanidad por la sangrienta represión contra manifestantes en 2024.

“Exigimos el castigo máximo para ella”, declaró a periodistas el fiscal jefe, Tajul Islam, afuera de la corte en Daca.

MIRA: Tribunal de Bangladesh imputa a ex primera ministra por crímenes de lesa humanidad por muerte de manifestantes

Hasina, de 78 años, ha desafiado las órdenes judiciales de regresar a su país desde India, adonde huyó el año pasado, para enfrentar cargos por ordenar una mortífera represión en un fallido intento de aplastar un alzamiento popular encabezado por estudiantes.

Hasta 1.400 personas murieron en los enfrentamientos entre julio y agosto de 2024, según la ONU.

“Por un solo asesinato, una pena de muerte es la regla. Por 1.400 asesinatos, ella debe ser sentenciada 1.400 veces, pero como eso no es humanamente posible, exigimos al menos uno”, declaró Islam.

Según la fiscalía, Hasina era “el núcleo alrededor del cual se cometieron todos los crímenes de julio a agosto”.

Se le juzga en ausencia junto a su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también en fuga, y el ex jefe policial Chowdhury Abdulah Al Mamun, quien está detenido y se declaró culpable.

En el juicio iniciado el 1 de junio se han presentado abundantes testimonios que decriben la participación de Hasina al ordenar, o no evitar, las matanzas.

“Su meta era aferrarse permanentemente al poder”, sostuvo Islam.

