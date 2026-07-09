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Un miembro del personal de seguridad, acompañado de un perro rastreador, inspecciona las inmediaciones del Hotel Four Seasons tras dos explosiones ocurridas en Damasco, el 7 de julio de 2026. (LOUAI BESHARA / AFP)
Un miembro del personal de seguridad, acompañado de un perro rastreador, inspecciona las inmediaciones del Hotel Four Seasons tras dos explosiones ocurridas en Damasco, el 7 de julio de 2026. (LOUAI BESHARA / AFP)
/ LOUAI BESHARA
Por Agencia AFP

Funcionarios sirios informaron el jueves que capturaron una célula vinculada al grupo Estado Islámico (EI) responsable de dos explosiones de bomba durante la visita a Damasco esta semana del presidente francés, Emmanuel Macron.

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