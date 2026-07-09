Funcionarios sirios informaron el jueves que capturaron una célula vinculada al grupo Estado Islámico (EI) responsable de dos explosiones de bomba durante la visita a Damasco esta semana del presidente francés, Emmanuel Macron.

“La célula responsable de los atentados terroristas con bomba que tuvieron como objetivo Damasco hace dos días está ahora bajo nuestra custodia”, publicó en X el ministro del Interior de Siria, Anas Jatab.

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“Una vez que concluyan las investigaciones, revelaremos al público las identidades de los miembros de la célula, sus funciones y todas sus afiliaciones y conexiones”, añadió.

Ahmad Dalati, jefe de seguridad interior para la región de Damasco, dijo en la televisión estatal siria que las investigaciones preliminares indicaban que “la célula estaba afiliada al grupo EI”.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que la célula había sido capturada tras “una serie de redadas simultáneas realizadas al mismo tiempo contra las diferentes ubicaciones de los sospechosos en Damasco y su campo”.

El comunicado señaló que las redadas tuvieron lugar en cuatro barrios, dos de los cuales están habitados por población de la minoría alauita del derrocado gobernante Bashar al Asad.

Dos bombas de fabricación casera sacudieron el centro de Damasco el martes, dejando un muerto y decenas de heridos durante la primera visita del presidente francés a Siria.

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Las explosiones cerca del hotel donde Macron había pasado la noche se produjeron después de la salida del mandatario del edificio y momentos antes de que los medios estatales sirios anunciaran su llegada al palacio presidencial para reunirse con su homólogo sirio Ahmed al Sharaa.

En una rueda de prensa conjunta tras la explosión, Macron instó a no dejarse “desestabilizar” por este tipo de ataques y reiteró el apoyo de París a Siria.

El mandatario francés se convirtió en el primer jefe de Estado de la Unión Europea en visitar Siria desde la caída de Asad en 2024.

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