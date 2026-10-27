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Dos sismos de magnitudes 5,1 y 5,4 sacudieron el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, el 28 de octubre de 2026. (Captura de USGS)
Dos sismos de magnitudes 5,1 y 5,4 sacudieron el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, el 28 de octubre de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia EFE

Dos terremotos de magnitud 5,1 y 5,4 sacudieron este miércoles con menos de hora y media de diferencia la sureña isla de Mindanao, en Filipinas, según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), sin que se hayan emitido reportes de daños o víctimas por el momento.

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