Cómo será el primer submarino nuclear de Corea del Norte y por qué el país sería intocable cuando esté terminado

El propio Kim Jong-un apareció en las fotos supervisado los trabajos. El líder norcoreano presentó el proyecto como un “submarino estratégico”, una categoría reservada solo a las plataformas capaces de portar armas nucleares. Es decir, este sumergible será capaz de llevar ojivas nucleares.

Las imágenes difundidas por los medios de comunicación del régimen muestran un casco de gran tamaño de color borgoña que está en construcción. La estatal Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que se trata de un submarino nuclear de 8.700 toneladas de desplazamiento, algo que lo ubica muy por encima de cualquier submarino operado actualmente por Pyongyang.

El líder norcoreano Kim Jong-un visitando la planta de fabricación de un submarino nuclear de misiles guiados estratégicos. (AFP). / STR

Como recuerda la agencia AP, en el 2021 Kim Jong-un mencionó al submarino de propulsión nuclear en la lista de armamento sofisticado que Corea del Norte entonces aspiraba tener, para hacer frente a lo que denominó las crecientes amenazas militares lideradas por Estados Unidos. Otras armas de la lista son misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, armas hipersónicas, satélites espía y misiles multiojiva.

En el caso del submarino, la gran incógnita es conocer si ya tiene funcionando un reactor nuclear, que es la pieza clave. Analistas consultados por la AP sospechan que Corea del Norte puede haber buscado uno en Rusia, aliado de Kim, posiblemente de un submarino retirado. Pero también es posible que Corea del Norte haya diseñado su propio reactor, con la probable asistencia tecnológica de Rusia.

¿Por qué es un salto enorme tener un submarino de propulsión nuclear? Básicamente por el sigilo, pues puede permanecer sumergido durante largos períodos de tiempo y desplazarse lejos de las costas de Corea del Norte, lo que lo convierte en una plataforma difícil de detectar y neutralizar.

En términos estratégicos, tener un submarino de este tipo permitiría a Corea del Norte aspirar a la denominada capacidad de segundo golpe, que es la posibilidad de lanzar misiles nucleares incluso después de haber sufrido un ataque devastador en tierra.

Esto último es el mismo concepto clave plasmado en las doctrinas nucleares de Estados Unidos, Rusia y China, las mayores potencias atómicas del mundo.

Carrera submarina en la península coreana y apoyo ruso

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, brindan durante una recepción en la Casa de Recepción Mongnangwan, en Pionyang, el 19 de junio de 2024. (Foto de Vladimir Smirnov / POOL / AFP) / VLADIMIR SMIRNOV

Para el especialista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre, el proyecto del submarino de propulsión nuclear de Corea del Norte debe leerse en el ámbito de una carrera armamentista en la península coreana, con un foco cada vez más marcado en la fuerza submarina.

Según explica a El Comercio, en el plano convencional —no nuclear— Corea del Norte mantiene una ventaja cuantitativa sobre Corea del Sur, mientras que Seúl avanza en una modernización de sus capacidades con apoyo directo de Estados Unidos, que impulsa el desarrollo de una flota de submarinos de propulsión nuclear surcoreana.

En paralelo, Gómez de la Torre subraya que Corea del Norte se ha convertido en un socio estratégico clave de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Recuerda que, tras la firma del Tratado de Asociación Estratégica del 2024, Pyongyang habría enviado más de 10.000 efectivos norcoreanos a combatir junto a fuerzas rusas en la región de Kursk, además de brindar apoyo logístico y militar.

En este contexto, el analista sostiene que no puede descartarse una asistencia rusa en el ámbito submarino, especialmente si se consideran precedentes históricos. “La ex Unión Soviética y luego Rusia, apoyaron a India en el desarrollo de su fuerza submarina”, señala, y plantea que podría estar ocurriendo un proceso similar con Corea del Norte, como contrapeso al respaldo estadounidense a Corea del Sur.

Gómez de la Torre remarca que Rusia lleva tiempo asumiendo el riesgo estratégico de fortalecer militarmente a Corea del Norte, una relación que incluye transferencia de tecnología, drones y otros pertrechos militares.

Advierte que, aunque Pyongyang ha definido oficialmente el proyecto como un submarino estratégico y no táctico, la información disponible es escasa.

Aclara que un submarino estratégico real debería estar acompañado por misiles balísticos con cabezas nucleares, un desafío tecnológico mucho mayor. “Existen submarinos de propulsión nuclear con armamento convencional; no necesariamente nuclear”, puntualiza, marcando una diferencia clave.

A juicio de Gómez de la Torre, no hay información suficiente para evaluar con certeza el alcance del proyecto, que por ahora es un primer prototipo aún en construcción. Incluso si llega a operar, sostiene, un solo submarino no alteraría de forma decisiva el equilibrio militar regional: “para ello sería necesaria una flota más amplia”.

En este punto, cabe recalcar que Estados Unidos tiene unos 14 submarinos capaces de portar armas nucleares, mientras que Rusia posee 12.

Considera que el anuncio cumple sobre todo una función de disuasión y guerra informativa, típica del régimen norcoreano, caracterizado por el secretismo y la ambigüedad estratégica.

Gómez de la Torre llama a la cautela y dice que más allá del impacto político del anuncio, la proyección real del submarino nuclear norcoreano sigue siendo incierta y, por ahora, su valor parece estar más en el mensaje que en la capacidad efectiva.

Las armas más poderosas de Corea del Norte

Misiles balísticos intercontinentales (ICBM) Hwasong-17 durante un desfile militar en Corea del Norte. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP). / STR

Las armas más poderosas que tiene Corea del Norte no solo son las más destructivas, sino las que garantizan la supervivencia del régimen. Misiles intercontinentales, armas nucleares, capacidades submarinas emergentes y ciberataques forman un arsenal pensado para evitar ser atacado; es decir, su objetivo es la disuasión.

1. Misiles balísticos intercontinentales (ICBM)

Esta foto del 12 de julio de 2023 muestra el lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), el Hwasong-18, en un lugar no revelado de Corea del Norte. (AFP). / STR

Los misiles balísticos intercontinentales son la joya del arsenal norcoreano. Modelos como los Hwasong-18 y Hwasong-17 están diseñados para alcanzar territorio continental de Estados Unidos, lo que convierte al país en una amenaza estratégica global.

El Hwasong-18, impulsado por combustible sólido, representa un avance clave, pues puede lanzarse con menor tiempo de preparación, lo que dificulta su detección y neutralización.

2. Armas nucleares

Aunque el número exacto es desconocido, estimaciones internacionales señalan que Corea del Norte dispone de unas 50 ojivas nucleares. El régimen ha realizado múltiples pruebas nucleares subterráneas y asegura haber miniaturizado sus cabezas para montarlas en misiles.

Las armas nucleares norcoreanas cumplen con lo que busca el régimen: impedir cualquier intento de cambio de gobierno por la vía militar desde el exterior y obligar a sus adversarios a tratar a Pyongyang como un actor nuclear de facto.

3. Misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM)

Los misiles balísticos de lanzamiento submarino, como la serie Pukguksong, amplían la capacidad de ataque norcoreana al ámbito marítimo.

4. Misiles hipersónicos

Corea del Norte ha probado misiles hipersónicos, capaces de maniobrar a gran velocidad y evadir defensas antimisiles. Aunque los analistas debaten su grado real de sofisticación, el mensaje es: Pyongyang busca superar los escudos defensivos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

Incluso versiones limitadas de esta tecnología complican seriamente los sistemas de defensa existentes en la región.

5. Artillería de largo alcance

Esta fotografía del 9 de marzo de 2023 muestra un ataque de la unidad de Artillería Hwasong de Corea del Norte durante un ejercicio. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP). / STR

Fuera del ámbito nuclear, una de las armas más temidas de Corea del Norte sigue siendo su artillería convencional de gran alcance, desplegada cerca de la frontera. Miles de piezas pueden llegar al área metropolitana de Seúl, una de las zonas urbanas más densamente pobladas del mundo.

Aunque no es el arma más moderna, su capacidad de causar daños masivos inmediatos le otorga un enorme peso disuasivo en cualquier escenario de crisis.

6. Ciberarmas

Corea del Norte también ha desarrollado una capacidad ofensiva en el ciberespacio. Sus hackers han sido vinculados a robos millonarios, espionaje y ataques a infraestructuras digitales.

Estas operaciones cumplen un doble objetivo: financiar el programa militar bajo sanciones internacionales y demostrar que Pyongyang puede golpear a sus adversarios sin disparar un solo misil.