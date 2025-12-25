Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Cómo será el primer submarino nuclear de Corea del Norte y por qué el país sería intocable cuando esté terminado
Resumen de la noticia por IA
Cómo será el primer submarino nuclear de Corea del Norte y por qué el país sería intocable cuando esté terminado

Cómo será el primer submarino nuclear de Corea del Norte y por qué el país sería intocable cuando esté terminado

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Corea del Norte mostró por primera vez imágenes del submarino de propulsión nuclear que está construyendo, una ambición estratégica de alto impacto a escala global, pero cuya su capacidad real sigue siendo una incógnita. Si finalmente esta nave de guerra es terminada y entra a operar con las mismas características de los que ya tienen las grandes potencias bélicas, sería un salto cualitativo en la capacidad militar del país asiático y en su estrategia de disuasión nuclear.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR