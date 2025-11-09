Una casa dañada por el paso del supertifón Fung-Wong hacia la costa de Viga, provincia de Catanduanes, el 9 de noviembre de 2025. (Handout / RG Jomark Omayan / AFP)
Una casa dañada por el paso del supertifón Fung-Wong hacia la costa de Viga, provincia de Catanduanes, el 9 de noviembre de 2025. (Handout / RG Jomark Omayan / AFP)
Filipinas evacúa a un millón de personas antes de la llegada del supertifón Fung-wong
Casi un millón de personas fueron evacuadas en este domingo mientras el se acercaba a la costa este del país, apenas días después de que el causara más de 220 muertos, informó la Defensa Civil filipina.

Fung-wong, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, se espera que toque tierra a última hora del domingo, afectando prácticamente a todo el archipiélago, con lluvias intensas y marejadas ciclónicas.

MIRA AQUÍ: Catástrofe en Filipinas: más de 140 muertos por el paso devastador del tifón Kalmaegi

Mientras hablamos, la población de Catanduanes siente los efectos del tifón, especialmente porque el ojo de la tormenta se encuentra más cercano allí”, declaró Rafaelito R. Alejandro, responsable de Defensa Civil, en una rueda de prensa, donde precisó que 916.863 personas habían sido evacuadas en todo el país.

Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en la isla principal de Luzón, incluida Manila, donde cerca de 300 vuelos han sido cancelados.

La isla de Catanduanes, que podría recibir un “impacto directo”, ya sufría fuertes lluvias y oleaje que cubría calles costeras, mientras el nivel del agua subía en varias zonas.

Residentes relataron que las olas golpeaban con fuerza desde la mañana y que las lluvias intensas y los fuertes vientos ya azotaban sus hogares. En varias localidades, los habitantes aseguraron techos con cuerdas y anclajes para evitar que fueran arrancados por el viento.

Filipinas, ubicada en el cinturón de tifones del Pacífico, enfrenta alrededor de 20 tormentas tropicales al año y sufre con frecuencia inundaciones, deslizamientos y actividad volcánica.

La llegada de Fung-wong se produce cuando el país aún no se recupera del devastador paso del tifón Kalmaegi, que esta semana causó más de 220 muertos y más de un centenar de personas desaparecidas, según la Oficina Nacional de Defensa Civil.

MÁS INFORMACIÓN: El tifón Kalmaegi se degrada a depresión tropical tras dejar 188 muertos en Filipinas

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., mantiene vigente el estado de emergencia nacional y pidió a la población extremar las precauciones.

En Vietnam, donde Kalmaegi tocó tierra el viernes, las autoridades confirmaron al menos cinco fallecidos y tres desaparecidos, además de 2.800 viviendas afectadas y más de 1,3 millones de hogares sin electricidad.

El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los registrados este año. Expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano, que alimenta sistemas más extensos y destructivos.

El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes de la temporada, se degradó este viernes 7 de noviembre a depresión tropical tras golpear Vietnam, que registra 5 muertos, y arrasar antes Filipinas, donde ha dejado al menos 188 fallecidos y 135 desaparecidos. (EFE)
