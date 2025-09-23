Parte del puente sobre el arroyo Mataian se ve destruido tras el desbordamiento de un lago barrera en Hualien, Taiwán, el 24 de septiembre de 2025. (Foto: Agencia Central de Noticias de Taiwán / AFP).
Agencia EFE
Agencia EFE

Taiwán: al menos 14 muertos por inundaciones provocadas por el tifón Ragasa
Al menos catorce personas murieron en el condado de , en el este de , tras el desbordamiento de un lago natural que inundó una ciudad, consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el , informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según el Centro de Respuesta a Desastres de Hualien, citado por el diario local United Daily News, hasta las 07:00 horas del miércoles (23:00 GMT del martes) se habían confirmado 14 muertes y varias personas seguían desaparecidas, mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate.

El Gobierno había reportado inicialmente dos muertos y tres desaparecidos por el suceso.

El cuerpo de bomberos local explicó que, de las 14 víctimas mortales, la mayoría eran ancianos que vivían en la planta baja de los edificios de Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.

Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.

Se ve un barco pesquero arrastrado a la costa en la isla de Calayan, provincia de Cagayan, el 23 de septiembre de 2025, un día después de que el súper tifón Ragasa azotara la isla. (Foto de Cristy Gaffud / AFP)
La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.

Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla emitió alertas por “lluvias extremadamente torrenciales” -el nivel máximo de aviso- para este miércoles en Hualien y en el vecino condado de Taitung.

